Bayraktar TB3 SİHA’dan görüş hattı altında süpersonik atış

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, İHA-122 Süpersonik Füze ile farklı senaryolardaki atış testlerini sürdürüyor. 27 Mart’ta Muğla/Dalaman’dan havalanan milli SİHA, görüş hattı irtifasının altından süpersonik füze atışı yaparak deniz üzerindeki 6x6 metre ebadındaki hedefi tam isabetle vurdu.

İlk süpersonik füze atışı 50+ km menzilde gerçekleşti

Bayraktar TB3, 25 Mart’ta 50 km’den uzun bir menzilde İHA-122 Süpersonik Füze atışını başarıyla tamamlamıştı. 27 Mart’taki test ise görüş hattı irtifasının altından yapılan başarılı bir atış olması bakımından kritik bir eşik oldu.

Bayraktar TB2 ve TB3 koordineli çalıştı

Atış testinin lazer işaretleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. Bayraktar TB2’nin lazerle işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından süpersonik füze ile tam isabetle vuruldu. Bu test, iki farklı SİHA’nın ortak angajman yeteneğini başarıyla sergilemesi bakımından önemli bir aşama oldu.

Dünyada bir ilk: Kısa pistten kalkan SİHA

Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’nun kısa pistinden kalkış yapan ilk insansız hava aracı olarak havacılık tarihine geçti. 46 dakikalık test uçuşunda kısa pistli gemilere uygun iniş-kalkış kabiliyetini sergileyen TB3, iniş destek ekipmanı kullanmadan başarılı bir şekilde iniş yaparak bir ilke imza attı.

Yüksek irtifa ve uzun süreli uçuş testleri

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024’te Keşan’daki test merkezinde 36 bin 310 feet irtifaya ulaşarak yüksek irtifa sistem performans testini başarıyla tamamladı. Test sırasında, TEI tarafından geliştirilen yerli PD-170 motoru kullanıldı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında 967 saat 55 dakika havada kalan Bayraktar TB3, 20 Aralık 2023’te yapılan uzun uçuş testinde kesintisiz 32 saat havada kalmayı başararak gökyüzünde 5 bin 700 km yol kat etti.

ASELFLIR-500 entegrasyonu ile üstün görüş kabiliyeti

26 Mart 2024’te gerçekleştirilen test uçuşunda ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi başarıyla entegre edildi. ASELFLIR-500, dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip sistemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Deniz aşırı operasyon kabiliyeti

Katlanabilen kanat yapısıyla kısa pistli gemilere konuşlandırılabilen Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sayesinde çok uzun mesafelerden kontrol edilebilecek. Böylece, keşif-gözetleme ve taarruz görevlerini denizaşırı hedeflere karşı gerçekleştirme yeteneği kazanarak Türkiye’nin caydırıcı gücünü artıracak.

Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği bu testler, SİHA teknolojisinde dünyada yeni bir dönemi başlatırken, Türkiye’nin insansız hava sistemlerindeki liderliğini de pekiştiriyor.