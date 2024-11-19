Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Heyecanlı bekleyiş ve hayallerin gerçek olduğu o an. Bayraktar TB3'ümüz, milli gururumuz TCG Anadolu'ya ilk kalkışını ve ilk inişini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyor, yerli ve milli gücümüze güç katacak daha nice hayallerin gerçeğe dönüştüğü o güzel günler için sabırsızlanıyoruz."