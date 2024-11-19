Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla tamamladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyecanlı bekleyiş ve hayallerin gerçek olduğu o an. Bayraktar TB3'ümüz, milli gururumuz TCG Anadolu'ya ilk kalkışını ve ilk inişini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyor, yerli ve milli gücümüze güç katacak daha nice hayallerin gerçeğe dönüştüğü o güzel günler için sabırsızlanıyoruz."