Bayram alışverişleri sebebiyle kargo hareketliliği arttı

Ramazan Bayramı alışverişleri, kargo ve lojistik sektöründeki hareketliliğinin artmasına neden oldu.

Bayram dönemi alışverişleri sebebiyle kargo ve lojistik sektöründe iş hacmi yüzde 30'a varan artış gösterdi.

"Ek personel ve araç takviyesi yapıyoruz"

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, bayram dönemlerindeki alışveriş kampanyalarıyla kargo sektöründe hareketlilik yaşandığını kaydetti. Önyol, genellikle kampanya süreçlerinde sektördeki iş hacminin yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiğini dile getirdi.

Söz konusu yoğunluğun özellikle şehirler arası gönderilerin artmasıyla daha belirgin hale geldiğine işaret eden Önyol, "Yoğunluğun artmasına rağmen tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için sektör olarak bir dizi önlem alıyoruz. Gönderilerin zamanında ulaştırılması için ek personel ve araç takviyesi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kargo sektörü hızlı bir büyüme ivmesine sahip"

Türkiye kargo sektörünün hızlı bir büyüme ivmesine sahip olduğunu vurgulayan Önyol, şu ifadeleri kullandı:

"Son verilere göre sektörümüzde doğrudan istihdam edilen çalışan sayısı 120 bine yaklaşıyor. Yan hizmet sağlayıcılarımızla birlikte toplam istihdamımız 250 bin kişiyi aşıyor. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için çevre dostu lojistik yöntemlerini ve yenilikçi teknolojileri devreye sokuyoruz. Özellikle elektrikli araçlar ve drone gibi yeni nesil taşıma yöntemlerini deniyor ve uyguluyoruz."

"Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunluk var"

Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Akın Arslan da son bir haftadır özellikle perakende tarafında yoğun sevkiyatlar olduğunu belirterek, "Yurt içinde normal performansın yüzde 30-35 üzerinde bir çıkış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bütün perakendeciler bayrama yönelik belli bir stok halindeler ve ön stokları tamamlamaya çalışıyorlar." dedi.

Ana depolara yoğun bir sevkiyat olduğunu dile getiren Arslan, sevkiyatlarda gıda ürünlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Arslan, ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunluk olduğunu kaydederek, "Türkiye'de genel olarak nüfus ve harcama yoğunluğu olarak da bu bölgeler ön plana çıkıyor. Örneğin Türkiye'de e-ticaretin neredeyse yüzde 65-67'si Marmara Bölgesi'nde gerçekleşiyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk diğer bölgelere göre daha fazla." şeklinde konuştu.