Bayram bilançosu daha da ağırlaştı: 32 kişi trafik kazasında öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya paylaşımında "Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazasının meydana geldiğini de kaydeden Yerlikaya, "Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

'Bir anlık hız, bir ömür pişmanlık. Yaşama tutun..." ifadlerine yer veren Yerlikaya, Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Yerlikaya bayram tatilinde yapılan trafik denetimlerine de yer veridiği paylaşımında "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi" dedi.