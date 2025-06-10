Bayram bitti, TBMM yoğun mesaiye hazır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bay­ramı tatilinin ardın­dan yoğun mesaiye hazırlanı­yor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Başkan­lık Divanı üyelerini seçecek, gündemindeki kanun teklifi­ni görüşecek. Alınan karar ge­reğince haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Ku­rul, 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak 4 Meclis Baş­kanvekili ile katip üyeleri ve idare amirlerini seçecek.

Bu seçimin ardından gün­demindeki kanun teklifleri­ni görüşmeye devam edecek Genel Kurul, bu hafta Bazı Ka­nun ve Kanun Hükmünde Ka­rarnamelerde Değişiklik Ya­pılmasına Dair Kanun Tekli­fi’ni ele alacak.

Rütbe bekleme süreleri değişecek

Teklife göre, çeşitli neden­lerle kuvvet komutanlıkları­nın rütbe karşılama oranla­rında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süre­leri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumla­rında sözleşme ile görevlendi­rilecek yabancı uyruklu öğre­tim elemanı sayısı dolu öğre­tim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek.

Meskun sahası, bağlı oldu­ğu il veya ilçe belediyesi ile nü­fusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duru­ma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar dü­zeni veya temel altyapı hiz­metlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak bele­diyeye katılacak. Milli Savun­ma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kur­maya yetkili olacak.

İhtisas ve araştırma komis­yonları da gündemdeki konu­ları görüşmeye devam edecek.

Zirai Don Olayını Araştır­ma Komisyonu, Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mü­hendisleri Odası yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.

Çalışma süresini tamam­lamak üzere olan Kartalka­ya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komis­yonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları görü­şecek.

Meclis’e dilekçe yağdı

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor. Meclis’te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu’na, TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nde günlük ortalama 26 dilekçe geliyor.

Komisyon uzmanlarınca kayıt altına alınan ve sıraya konulan dilekçeler, periyodik olarak gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantıları’nda görüşülerek karara bağlanıyor. Son iki yıl içerisinde yaklaşık 20 bin başvurunun geldiği komisyonda, şu ana kadar 9 bin 500’e yakın dilekçe hakkında karar verildi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, “Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.