Bayram bitti, TBMM yoğun mesaiye hazır
Meclis, bayram dolayısıyla ara verdiği çalışmalarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul’da Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi yapılacak. Ardından kanun tekliflerinin görüşmelerine geçilecek. Ayrıca Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, TOBB Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyelerini seçecek, gündemindeki kanun teklifini görüşecek. Alınan karar gereğince haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak 4 Meclis Başkanvekili ile katip üyeleri ve idare amirlerini seçecek.
Bu seçimin ardından gündemindeki kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek Genel Kurul, bu hafta Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak.
Rütbe bekleme süreleri değişecek
Teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.
Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek.
Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.
İhtisas ve araştırma komisyonları da gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.
Çalışma süresini tamamlamak üzere olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları görüşecek.
Meclis’e dilekçe yağdı
Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor. Meclis’te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu’na, TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nde günlük ortalama 26 dilekçe geliyor.
Komisyon uzmanlarınca kayıt altına alınan ve sıraya konulan dilekçeler, periyodik olarak gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantıları’nda görüşülerek karara bağlanıyor. Son iki yıl içerisinde yaklaşık 20 bin başvurunun geldiği komisyonda, şu ana kadar 9 bin 500’e yakın dilekçe hakkında karar verildi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, “Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.