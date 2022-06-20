'Bayram boyunca paralı otoyol ve köprülerin tamamı ücretsiz olmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, akaryakıt ve otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekti.

Akaryakıtta vergi indirimi çağrısı yapan Akın, şunları kaydetti:

“Asgari ücretle geçinen ailelerin memleketlerine gitmeleri imkânsız hale geldi. Bazı otobüs firmaları, her gün artan akaryakıt fiyatları nedeniyle rezervasyon yapmıyor. Vatandaşlarımızın bayramda rahat yolculuk yapmaları için akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı. Vergi indirimiyle akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını 20 lira düzeyine indirmem mümkün. Bayram boyunca paralı olan bütün köprü ve otoyollarda ücretsiz hale gelmeli.

“En yoğun güzergâhlarda artış yüzde 60”

Ramazan Bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatları, bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı. Türkiye’nin en yoğun güzergâhlarından biri olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatının artışı yüzde 60’ı buluyor. Benzer şekilde İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı.

“İstanbul-Sivas biletleri yüzde 45 oranında zamlandı”

Nisan ayındaki Ramazan Bayramı öncesi ortalama 380 lira olan İstanbul-Sivas arasındaki otobüs bileti fiyatı, Kurban Bayramı öncesinde bugün itibarıyla yaklaşık 550 liraya çıkmış durumda. Başka bir deyişle; İstanbul-Sivas yolculuğunun maliyeti yaklaşık 45 oranında arttı. İstanbul-Trabzon otobüs bileti fiyatları da iki ay önce ortalama 450 lirayken bugün itibarıyla 620 liraya çıktı. Buna göre İstanbul-Trabzon yolculuğunun maliyeti yüzde 38 oranında arttı.

“İstanbul-Adana biletleri yüzde 38 oranında zamlandı”

İstanbul-Adana yolculuğu için Ramazan Bayramı öncesinde ortalama otobüs bileti fiyatları 400 lira olurken bugün itibarıyla aynı güzergâhın bilet fiyatları yaklaşık 550 lira oldu. Buna göre İstanbul-Adana yolculuğunun maliyeti de yaklaşık yüzde 38 oranında arttı. Nisan ayında ortalama 500 lira olan İstanbul-Diyarbakır yolculuğu için alınan otobüs bileti fiyatı da bugün itibarıyla yaklaşık 700 liraya yükseldi. Buna göre İstanbul-Diyarbakır yolculuğunun maliyeti yüzde 40 oranında artış gösterdi.

“İki ayda benzin yüzde 45, motorin yüzde 40 zamlandı”

Ramazan Bayramı öncesi litresi 19 lira 10 kuruş olan benzin, yüzde 45 oranında zamlanarak 27 lira 70 kuruşa çıktı. Nisan ayının başında litresi 21 lire 35 kuruş olan motorin de yüzde 40 oranında zamlanarak 30 lira 11 kuruşa yükseldi. 50 litreden oluşan bir depo benzinin maliyeti, 955 liradan bin 385 liraya çıkarak 430 lira arttı. Bir depo motorinin maliyeti de bin 65 liradan bin 505 liraya çıkarak 440 lira arttı.

“YHT seferlerine yüzde 65 zam yapıldı”

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine Ramazan Bayramı’ndan önce mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 oranında zam gelmişti. YHT sefer bilet fiyatlarına son olarak haziran ayında yüzde 30 oranında zam geldi. Kısa bir süre içerisinde gelen zamların toplam oranı yüzde 65’i buldu. Buna göre İstanbul-Ankara seferinin bilet fiyatı 195 liraya çıkarken İstanbul-Konya seferinin bilet fiyatı ise 235 liraya yükseldi.” (ANKA)