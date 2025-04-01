Bayram dönüşü erkenden başladı: TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluştu!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna erkenden başladı. Bayramın son günü olan 1 Nisan’da yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Aksaklıklara karşı önlemler artırıldı

Tatilin dördüncü gününde İstanbul’a dönüş için harekete geçen çok sayıda araç, Bolu güzergahında trafiğin yavaşlamasına sebep oldu. Sürücülerin oluşturduğu akışta trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, emniyet şeridinde görev yapan polis ve jandarma ekipleri olası aksaklıklara karşı önlemlerini artırdı.

Yetkililer, yoğunluğun özellikle akşam saatlerinde daha da artabileceğini belirtiyor. Tatilin sonuna kadar yola çıkmayı erteleyenlerin ise hafta sonu itibarıyla dönüş yolculuğuna geçeceği ve bu nedenle yoğunluğun birkaç gün sürebileceği tahmin ediliyor.