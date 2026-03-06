Her yıl iki kez emeklilerin hesabına yatırılan bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. Bayram tarihi yaklaştıkça milyonlar da son durumu merak ediyor. İkramiye zam geleceği konuşuluyordu fakat bir adım atılmadı. Şimdi "Bayram ikramiyesi artacak mı, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu hızlandı.

Bayram ikramiyesi artacak mı?

Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam beklenmiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler artış için herhangi bir yasal düzenleme olmadığını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...