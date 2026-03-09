Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor, emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi var. Bugün Kabine toplantısı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları pürdikkat dinlenecek. Emeklilerde zam beklentisi iyice artarken sıkça "Bayram ikramiyesi artacak mı", "Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu hızlanıyor.

Bayram ikramiyesi artacak mı?

Emekli bayram ikramiyesi artışı konusunda bir açıklama gelmedi. Kulislerde konu tartışılırken zam beklentisi zayıf görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuya değinmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...