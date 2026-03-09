Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan ayının 19. günü ve bayrama çok az bir süre kaldı. İslam aleminde bayram hazırlıkları başlarken emekli vatandaşlar da ikramiye için bekleyişte... İkramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken bugün Kabine Toplantısı nedeniyle aramalar sıklaşmış durumda...
Ramazan Bayramı yaklaşıyor, emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi var. Bugün Kabine toplantısı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları pürdikkat dinlenecek. Emeklilerde zam beklentisi iyice artarken sıkça "Bayram ikramiyesi artacak mı", "Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu hızlanıyor.
Bayram ikramiyesi artacak mı?
Emekli bayram ikramiyesi artışı konusunda bir açıklama gelmedi. Kulislerde konu tartışılırken zam beklentisi zayıf görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuya değinmesi bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...