BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli ikramiyesi arttı mı, artacak mı? İkramiyeler ne kadar olacak?

Milyonlar Ramazan ayına hazırlanırken bayram da yaklaşıyor. Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde... Milyonlarca emekli gelişmeleri yakından takip ediyor. Hükümetten gelecek açıklamalar sabırsızlıkla beklenirken "Emekli ikramiyesi arttı mı, bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranıyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi 4 Şubat itibarıyla belli olmadı. Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.