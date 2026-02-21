Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. Günler ilerlerken emeklinin gündeminde ikramiyeler var. İkramiyelerin ne kadar artacağı merak edilirken "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu da hızlanıyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Kulislerde konuşulanlara göre emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.