Bayram ikramiyesine zam geldi mi, ikramiyeler artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. Bayram için geri sayım sürerken emekli vatandaşlar da bayram ikramiyesine odaklanış durumda... Milyonlar zam beklentisi içerisinde… Peki konuya dair yeni bir gelişme var mı?

Bayram ikramiyesi artacak mı?

11 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla emekli bayram ikramiyesi artışı konusunda bir açıklama gelmedi. Kulislerde konu tartışılırken zam beklentisi zayıf görülüyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...