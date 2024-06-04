Bayram kavurması nasıl yapılır? Kavurma nasıl yumuşak olur? Kurban eti kavurmasının püf noktaları...

Kurban Bayramı 2024 yılında, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı et kavurması... Kurban Bayramı kavurmasının lezzetli ve yumuşak olması için yapılması gerekenler araştırılmaya başlandı. Yumuşak kurban eti kavurması için pişirme aşamaları büyük önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı kavurması nasıl yapılır? Kurban eti kavurması nasıl yumuşak olur? Kurban Bayramı kavurmasının püf noktaları neler? İşte lezzetli kavurma tarifi...

Kurban Bayramı kavurma tarifi

Öncelikle çok ince doğranmış iç yağı veya kuyruk yağını tencereye alın ve eriyinceye kadar pişirin. Yağ eridiğinde ocağı harlı hale getirip etleri ilave edin. Etlerin rengi dönüp sulanmaya başladığında ocağın altını kısın. Yaklaşık 1 saat kadar etleri suyunu çekene kadar pişirin. Pişme aşamasında kaya tuzunun yarısı ilave edip, karıştırın ve pişirmeye devam edin. Etler suyunu çekmeye başladığı zaman kontrol edip, pişme kıvamına gelmemiş ise kaynar su ilave edip pişirmeye devam edin. Son olarak pişmeye yakın kalan tuzu ve karabiber ekleyip, ocağın altını kapatın.

Kurban eti kavurmasının püf noktaları neler?

* Etler bir gece buz dolabında dinlendirilmeli

* İç yağ tencerede eritilmeli

* Etler kendi suyunu bıraktıktan sonra ek su eklenmeli

* Etler yumuşadıktan sonra tuz eklenmeli

* Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar