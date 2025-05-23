Bayram öncesi dikkat çeken tablo: 4 kurbanlıktan 1'i markette satılıyor

Bayram hazırlıkları hız kazanırken, kurbanlık piyasası da hareketlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Antalya Ticaret Borsası, Hayvancılık ve Et Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi.

Sektör temsilcileri ve paydaşlarının katıldığı toplantıda Kurban Bayramı öncesinde hayvan varlığı, kurban ticaretinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

4 kurbanlık hayvandan 1’i marketlerde satılıyor

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 4 kurbanlık hayvandan 1’inin marketlerde satıldığını belirtti.

Yardımcı, "İnsanlar, zincir marketler ve AVM’lerin kilo ile et satar gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Bu kurban değildir" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok"

Osman Yardımcı, Türkiye’nin kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığını belirtirken, kurbanlıklara talebin ekonomik nedenlerle düşük olabileceğini söyledi.

Kesilen hayvanın dini olarak kurban olabilmesi için belirli bir vakit ve ritüelde kesilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, zincir marketlerde satılan kurbanlıklara tepki gösterdi:

"İnsanlar, zincir marketler, AVM’lerin kilo ile et satar gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00’da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok.

Dışarıdan kilo kilo topladıkları etleri kurban diye insanların evine gönderiyorlar. Bu kurban değildir."

Ticaret Bakanlığı'na çağrı

Osman Yardımcı, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na da çağrıda bulundu:

"Burada büyük bir rant var. Kurbanın kellesi yok, derisi yok, ciğeri işkembesi yok. Ticaret Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.

Dinimize göre gününden önce kesilen hayvan kurban değildir. Biz kimsenin ticaretine mani olmuyoruz ama Kurban bizim dini vecibemizdir."