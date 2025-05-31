Bayram öncesi dinlenme tesislerine sıkı denetim: Fahiş fiyat kontrolü yapıldı

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, özellikle şehir dışında yer alan otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeleri tek tek denetledi.

Fahiş fiyatlı ürün satışı yapan ve etiketlerinde usulsüzlük olduğu tespit edilen işletmelere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

Usulsüzlük yapan işletmelere cezai işlem uygulandı

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor. Birçok noktada denetimlerini gerçekleştiren ekipler otoyolların kenarlarında bulunan şehirden uzak işletmeleri de tek tek denetledi.

Akaryakıt istasyonları, dinlenme ve mola tesisleri, restoranlar ve diğer işletmelere denetim maksadıyla giden ekipler etiket farkı başta olmak üzere ürünlerdeki satılması gereken fiyatlar ve son kullanma tarihleri ile alakalı denetimler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere tutanaklar tutuldu ve işletmelere cezai işlem uygulandı.