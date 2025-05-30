Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi, ek seferler devreye alınıyor

Kurban Bayramı’nın yaz tatili başlangıcına denk gelmesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk erken başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi ve Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs biletlerinin yüzde 100’e yakınının tükendiğini açıkladı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, firmaların vatandaşları mağdur etmemek adına ek sefer planladığını belirterek, "Otobüslerde bu hafta doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Ek seferler için hazırlık yapılıyor, bu seferlere de yoğun talep var" dedi.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında D2 belgeli turizm araçlarının da şehirler arası sefer yapabilmesine izin verdiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin hem vatandaşlar hem sektör için olumlu olduğunu vurguladı.

Fiyatlar denetim altında

Fahiş fiyat iddialarına da değinen Yıldırım, “Firmalar tavan fiyatları uyguluyor. Bayram öncesinde rekabetten dolayı fiyatlar zaman zaman yüzde 30’a kadar düşüyor. Bayram döneminde ise onaylı tavan ücretler geçerli oluyor. Bu, bazen ‘fahiş fiyat’ olarak algılanabiliyor ama bakanlık Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden fiyatları denetliyor ve uygunsuzluk tespit edilirse ağır cezalar uygulanıyor" diye konuştu.

Bayram tatilinin yaz sezonu başlangıcına denk gelmesi nedeniyle hareketliliğin beklenenin üzerinde olduğunu belirten Yıldırım, firmaların taleplere göre ek sefer sayısını artırmaya devam edeceğini ifade etti.