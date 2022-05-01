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Bayram öncesi Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu

İstanbul Şirinevler'de ucuz baklava almak isteyenler, bir tatlıcının önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tatlıcıya saatler öncesinden gelen vatandaşlar, bayram baklavalarını almak için iş yerinin önünde saatlerce bekledi.

Sırada bekleyen Ahmet Aydın, baklavanın hem kaliteli hem de ucuz olduğunu belirterek "Kilogramı her tarafta 100 ise burada 50 lira" dedi.

Günlük olarak Şanlıurfa'dan getirildiği belirtilen baklava çeşitlerinden cevizli 38 lira, fıstıklı 52, tereyağlı 58 lira ve fıstık sarması 74 liradan satılıyor.

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