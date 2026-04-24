BAYRAM TARİHİ 2026: Kurban bayramı ne zaman, arife günü hangi tarihte?
Bayram için gün sayılıyor. İslam alemi bayramı bir an evvel karşılamak isterken tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Kurban bayramı ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.