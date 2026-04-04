BAYRAM TARİHİ: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?
İslam alemi Kurban Bayramı için gün sayarken tarih araması da hızlanıyor. Hem manevi coşkuyu bir an evvel yaşamak isteyenler hem de plan yapacaklar "Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan bir başka merak edilen konu ise tatil süresinin uzayıp uzamayacağı...
Ramazan Bayramı'nı geride bırakan Müslümanlar şimdi Kurban Bayramı'nı iple çekiyor. Bayrama sayılı haftalar kaldı ve günler ilerledikçe "Kurban Bayramı ne zaman" sorusu da artıyor. İşte detaylar...
2026 Kurban Bayramı tarihi
2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Arefe günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor.
