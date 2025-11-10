BAYRAM TARİHLERİ 2026... Bir sonraki sene Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
2026 yılına yaklaşırken Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Dini bayramların hangi günlere denk geleceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Günler hızla ilerlerken "2026 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusu da hızlanıyor.
Yeni yıl öncesi 2026’nın dini günleri araştırılmaya başlandı. Özellikle bayram ziyaretleri ve tatil planları için Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri merak ediliyor. Sabırsızlık her geçen gün katlanırken "Ramazan Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi tarihte" soruları tırmanıyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü