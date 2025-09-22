Bayram tarihleri 2026: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?
İki dini bayram, İslam dünyası için büyük bir önem arz ediyor. Yardımlaşmanın, paylaşımın önemini vurgulayan Ramazan ve Kurban Bayramı için sabırsızlıkla bekleniyor. Hem bayram coşkusunu yaşamak isteyen hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar sıklıkla "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Bayram tarihleri 2026 yılına sayılı saylar kala gündem olmaya başladı. İslam alemi ilk olarak Ramazan ayını karşılayacak ve ardından Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Daha sonra ise Kurban Bayramı için bekleyiş başlayacak. Peki 2026 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü