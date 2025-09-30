Bayram tarihleri 2026... Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?
2026 yılındaki dini bayramların tarihleri şimdiden vatandaşların gündemine girmeye başladı. Müslüman vatandaşlar hem Ramazan Bayramı'nın hem de Kurban Bayramı'nın manevi coşkusunu bir an önce yaşamak istiyor. Yeni yıla sayılı haftalar kala "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" soruları sıklaşıyor.
Yeni yılın eşiğindeyken, 2026 takvimindeki önemli tarihler yavaş yavaş merak konusu olmaya başladı. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri sıkça araştırılıyor. Vatandaşlar hem bayram coşkusunu yaşamak hem de tatil planı için tarihleri öğrenmeye çalışıyor. İşte "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü