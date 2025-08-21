BAYRAM TARİHLERİ: 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
İslam dünyasının en önemli dini bayramları olan Ramazan ve Kurban Bayramı, her yıl büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Henüz bayramlara uzun bir süre olmasına rağmen milyonlarca kişi şimdiden takvime göz atıyor. Dini günler takvimi sık sık kontrol edilirken "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" soruna yanıt aranıyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük coşku ve manevi anlam taşıyan günler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yılın bayram tarihlerini öğrenmek isteyenler, "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor. İşte bayram tarihleri...
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü