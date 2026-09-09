Bayram tarihleri 2027: Gelecek sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?
Yeni yıl için geri sayım sürerken yeni yılda dini bayramların tarihleri merak konusu... Bayram coşkusunu bir an önce yaşamak isteyenler veya plan yapacaklar sıkça "Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak" diye soruyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Yeni yıl yaklaştıkça sorgulamalar da hızlanıyor. Peki, 2027'de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?
2027 Ramazan Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)
1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 Kurban Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)
1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı
4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba