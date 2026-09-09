Bayram tarihleri 2027: Gelecek sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

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Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Yeni yıl yaklaştıkça sorgulamalar da hızlanıyor. Peki, 2027'de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

2027 Ramazan Bayramı tarihleri

Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)

1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

2027 Kurban Bayramı tarihleri

Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)

1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı

4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba