BAYRAM TARİHLERİ 2027: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
2027 yılına kısa süre kaldı. Günler ilerledikçe hem plan için hem de bayramın manevi duygusunu bir an önce yaşamak için bayram tarihleri araştırılıyor. İşte "Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı...
2027 yılı yaklaşırken dini günler takvimi de yavaş yavaş gündeme geliyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ve Kurban Bayramı'nın tarihleri merak edenler "Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
2027 Ramazan Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)
1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 Kurban Bayramı tarihleri
Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)
1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı
4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba