Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı sona erdi gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Bayram tatili kaç gün olacak?

Kabinede Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuzun kabinemizin birinci yılını tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza partimize güven duyduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez millete sandıkta hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. 81 vilayetimizindi tamamında katıldığımız toplantılarda milletimize hesap verdik. Şunu tekrar ifade edim. 85 milyonun tamamını hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınlarımızın yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz.

Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.