Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bayram tatilinin süresi milyonlarca kişi için belirleyici olacak. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini güçlendirirken seyahat planı yapan vatandaşlar sıkça "Bayram tatili 9 gün oldu mu" diye soruyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Hükümetten Kurban Bayramı tatili için bir açıklama yapılmadı. Bayrama çok az bir süre kala açıklama yapılması bekleniyor.

2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü