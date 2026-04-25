Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Bayrama sayılı haftalar kaldı ve en önemli konulardan biri bayram tatili süresi... Tatile çıkmak isteyenler sürenin uzatılmasını isterken hükümetten bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.
Bayram tatilinin süresi milyonlarca kişi için belirleyici olacak. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini güçlendirirken seyahat planı yapan vatandaşlar sıkça "Bayram tatili 9 gün oldu mu" diye soruyor.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hükümetten Kurban Bayramı tatili için bir açıklama yapılmadı. Bayrama çok az bir süre kala açıklama yapılması bekleniyor.
2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü