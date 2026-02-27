Bayram tatili 9 gün oldu mu, kaç gün olacak?
Ramazan ayı ilerliyor ve bayram için sayılı günler kaldı. Milyonlar plan yapmak için tatil süresini öğrenmeye çalışıyor. Gözler hükümete çevrilmişken "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu yöneltiliyor.
Mart ayında Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayrama yavaş yavaş ilerliyoruz ve bayram tatilinin süresi gündem olmuş durumda... 9 gün tatil olup olmayacağı merak edilirken sık sık "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusu geliyor.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü