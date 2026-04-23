Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kaldı ve plan yapmak isteyenler tatil süresini merak ediyor. Hükümetin tatili uzatıp uzatmayacağı herkesin gündeminde... Şu sıra sıkça gelen soru "Bayram tatili 9 gün oldu mu" oluyor.
Müslümanlar Kurban Bayramı'nı iple çekiyor. Heyecan gitgide artarken yaz mevsiminin başına denk gelen bayramda tatil yapmak isteyenler 4 buçuk günlük süresinin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. İşte son durum...
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili henüz 9 gün olmuş değil. Bayram 1 hafta kala olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü