Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar Kurban Bayramı'nı iple çekiyor. Heyecan gitgide artarken yaz mevsiminin başına denk gelen bayramda tatil yapmak isteyenler 4 buçuk günlük süresinin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. İşte son durum...

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili henüz 9 gün olmuş değil. Bayram 1 hafta kala olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü