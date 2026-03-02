Bayram tatili 9 gün olur mu? Hükümetten açıklama geldi mi?
Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bayrama sayılı günler kala tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu tartışılıyor. Bayram ziyareti yapmak, memleketine gitmek veya tatil planı yapmak isteyenler "Bayram tatili 9 gün olur mu" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Bayram tatilinin kaç gün olacağı Ramazan Bayramı yaklaştıkça gündem oluyor. Beklentiler 9 gün olması yönünde... Hükümetin her açıklaması can kulağı ile dinlenirken "Bayram tatili 9 gün olur mu" sorusu hızlanıyor.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi, uzun tatil beklentilerini zayıflatıyor. Bu nedenle kamuoyunda 9 günlük bayram tatili ihtimali düşük görülüyor. Nihai kararı ise hükümet verecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü