Bayram tatili 9 gün olur mu? Hükümetten açıklama geldi mi?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı Ramazan Bayramı yaklaştıkça gündem oluyor. Beklentiler 9 gün olması yönünde... Hükümetin her açıklaması can kulağı ile dinlenirken "Bayram tatili 9 gün olur mu" sorusu hızlanıyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi, uzun tatil beklentilerini zayıflatıyor. Bu nedenle kamuoyunda 9 günlük bayram tatili ihtimali düşük görülüyor. Nihai kararı ise hükümet verecek.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü