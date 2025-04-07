Bayram tatili bitti, İstanbul trafiği kilitlendi! Yoğunluk yüzde 87’yi gördü

Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü yoğun trafikle başladı. Sabah saatlerinde etkili olan yağış da ulaşımı zorlaştırdı. Kentin birçok noktasında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma duraklarında da kalabalıklar oluştu.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu’nda Edirne istikametindeki araç kuyrukları Sultanbeyli gişelerinden itibaren başladı. Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır’dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan itibaren etkili oluyor.

Araçlar ilerlemekte zorlandı

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu’ya kadar aralıklarla trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM Otoyolu’nda Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar ilerlemekte zorlandı.

Toplu taşımada da benzer bir yoğunluk yaşandı. Özellikle metrobüs ve metro gibi aktarma noktalarında sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, yağmur altında kalabalık nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandı.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CepTrafik uygulamasına göre, sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı. Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 87’ye kadar çıkarken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.