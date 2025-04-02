Bayram tatili dönüşü yollarda sıkı denetim

İstanbul ile Avrupa ve Ege istikametlerinin ana geçiş güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'da trafik ekiplerince D110-İstanbul-Tekirdağ Yolu'nda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla önlemler sıkılaştırıldı.

Ekip sayısı kat kat arttı

Geçtiğimiz yıl bayram döneminde 4 ekip ve 8 personel ile yürütülen trafik denetimleri, bu yıl 22 ekip ve 46 personel ile gerçekleştiriliyor. Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

Ceza değil güvenli seyahat

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyma, cep telefonu ile ilgilenmeme ve dinç şekilde araç kullanma konularında uyarılarda bulundu. Yetkililer, önceliklerinin ceza yazmak değil, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Polis tarafından bilgilendirilen vatandaşlar, "Bu denetimlerin olması lazım. Vatandaşlar için bunlar çok güzel şeyler İnşallah devamı olur. Allah sizlere başımızdan eksik etmesin. Allah kaza bela vermesin" dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da denetim noktalarında incelemelerde bulundu.