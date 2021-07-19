Bayram tatili için yollarda gerekli tedbirler alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tüm ulaşım modlarında gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere ülke geneline yayılan 17 bölge müdürlüğü, 119 bakım şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği ve 24 otoyol bakım işletme şefliği ile 768 nöbetçi memur personelin hazır bulunacağı belirtildi.

Kara yollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşacağına ve uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin artacağına işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ulaşım modlarında gerekli tedbirler alındı. Araçların hızı, yük, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlanmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı, emniyet kemeri takılmalı, yolda sık mola verilmeli ve dinlenilmeli, yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalıdır. Bakanlık sorumluluk ağlarında bulunan 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 383 personel, 1513 makine 7/24 esasına göre görev yapacak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edilecek."

Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Kütahya, Denizli-Muğla, Uşak-İzmir, Trabzon-Rize, Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Adana-Osmaniye akslarında yoğun trafik akışı olacağı, vatandaşların seyahatlerini güvenli sonuçlandırabilmeleri adına mutlak suretle temel trafik kurallarına uymaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, sürücülere seyahate çıkmadan önce yol durumuna ilişkin bilgi edinmeleri ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmaları tavsiyesinde bulunularak, bu bilgilere Karayolları Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 ve 449 86 60 numaralı telefonlarından, ücretsiz Alo 159 hattından, KGM'nin "www.kgm.gov.tr" adresindeki "Güzergah Analizi" programı ve "Yol Durumu" sayfalarından erişilebileceği bildirildi.