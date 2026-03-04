Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün tatil olacak mı?
Ramazan Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kaldı. Gözler bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağında... Her gün yeni gelişme olup olmadığı merak edilirken sıkça "Bayram tatili kaç gün olacak" sorusu yöneltiliyor.
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişinin gündeminde tatil süresine ilişkin beklentiler yer alıyor. Beklentiler sürenin uzatılması yönünde... Her gün konu plan yapmak isteyenler tarafından merak edilirken "Bayram tatili 9 gün olacak mı" sorusu sıklaşıyor.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi, uzun tatil beklentilerini zayıflatıyor. Bu nedenle kamuoyunda 9 günlük bayram tatili ihtimali düşük görülüyor. Nihai kararı ise hükümet verecek.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü