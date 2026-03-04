Google Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün tatil olacak mı?

Ramazan Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kaldı. Gözler bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağında... Her gün yeni gelişme olup olmadığı merak edilirken sıkça "Bayram tatili kaç gün olacak" sorusu yöneltiliyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi, uzun tatil beklentilerini zayıflatıyor. Bu nedenle kamuoyunda 9 günlük bayram tatili ihtimali düşük görülüyor. Nihai kararı ise hükümet verecek.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

Kaynak: HABER MERKEZİ
