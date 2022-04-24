Bayram tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca Türkiye’nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler, TSK’nın Irak’ın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyon ile Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasına yönelik bir değerlendirmenin de yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Düzenleme yapılmaması durumunda bayram tatili 3 gün olacak. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.