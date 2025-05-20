Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 2 günü hafta sonuna denk geliyor. Tatile çıkacaklar, tatil günlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken "Kurban Bayramı tatili birleşecek mi" diye soruyor.

Kurban Bayramı tatili birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili henüz 9 güne çıkarılmış değil. Konu hakkında en yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen gün yaptığı açıklamada "Biz her zaman isteriz ama karar sadece bize ait değil" demişti.

Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün