Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 69

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

Beylikdüzü, Bahçelievler D-100 karayolu üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların, Mahmutbey gişelerde oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Haftanın son günü ve mesai bitimine dakikalar kala İBB verilerine göre saat 16:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

Trafiğin mesai bitiminin ardından da daha da artması bekleniyor.