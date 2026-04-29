2026 yılı Kurban Bayramı mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayrama artık sayılı günler kalırken vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Fakat sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Her gün artarak devam eden soru "Bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu" oluyor.

Şu an için bayram tatili süresiyle ilgili kesinleşmiş bir uzatma kararı bulunmuyor. Hükümetten kısa süre içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Arife gününün salı, bayramın ilk gününün çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali yüksek görünüyor.