Bayram tatili uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. Arefe günü ise 19 Mart Perşembe günü... Bayram yaklaşırken vatandaşlar tatil süresine göre plan yapacaklar. Bu nedenle sürenin uzatılıp uzatılmadığı bir hayli önemli... Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler "Bayram tatili 9 gün olacak mı" diye soruyor.

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

9 Mart 2026 günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatil süresine dair bir açıklama yapılamadı. Bu akşam Kabine toplantısı var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında ne diyeceği dikkatle takip edilecek.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü