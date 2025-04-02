Bayram tatilinde acı bilanço: 4 günde 34 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram boyunca meydana gelen trafik kazalarında 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bini aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı.

34 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı. Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;

495.753 araç denetlendi. 21.178 araca hız ve radar işlemi, 51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı."