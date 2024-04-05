Bayram tatilinde hava durumu nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen net konuştu ve uyardı

Ramazan Bayramı’nı da içine alan dokuz günlük tatil yarın (6 Nisan 2024) başlıyor. Ancak tatil planı yapanlar bu gece (5 Nisan 2024) itibarıyla yollara düşmeye başlayacak. Milyonlarca kişi kendi aracıyla ya da otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahat edecek. Herkes gideceği şehirde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Adana, Diyarbakır, Trabzon…

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 9 günlük bayram tatilinde hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini belirtirkeni “Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar” dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen’in X (Twitter) mesajları şöyle:

* 9 günlük bayram tatilinde sıcaklık mevsim ortalamasında olacak. Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar. Bu nedenle kültür gezileri ya da şehir dışı akraba ziyaretleri daha cazip. Bu süre içerisinde bölgesel yağışlar da var.

* Tüm yurtta sıcaklıklar mevsim ortalamasında yani bahar havası yaz havası değil. Bunu unutmayın. Genelde kuzeyli akışların etkisinde olacağımızdan hava serin, akşamları üşütecek. Buna Ege ve Akdeniz de dahil. Çeşme’de, Marmaris’te, Bodrum’da, Antalya’da 20-24 derece.

* Pazar günü Marmara, İç Ege yağmurlu; arife günü İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Doğu Anadolu yağmurlu; 1-2-3 günü Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu yağmurlu. Tatilin son 2 günü Marmara, Ege kuvvetli olmak üzere nerdeyse tüm bölgeler yağmurlu. Dönüş yoluna dikkat.

Ramazan Bayramı tatili takvimi

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Normal şartlarda bayramın bir gün öncesi olan 9 Nisan 2024 Salı günü yarım gün oluyor.

Ancak memurlar bayram öncesindeki 1.5 günlük sürede idari izinde olacak.

Bu karar ile birlikte kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan 2024'te idari izinli sayılacak. İdari izin öncesi 6 Nisan 2024 Cumartesi ve 7 Nisan 2024 Pazar gününe denk geldiğinden hafta sonu da bayram tatiline eklenecek.



Hafta sonu izni, idari izin ve bayram ile birlikte Ramazan Bayramı tatili toplam dokuz gün sürecek. İdari izin memurları kapsadığından özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan 2024 Salı günü yarım gün olacak şeklinde başlayacak. İşte, memurlar için bayram tatili takvimi:



6-7 Nisan 2024 - Hafta sonu tatili

8-9 Nisan 2024 İdari izin

10-11-2 Nisan 2024 - Bayram tatili

13-14 Nisan 2024 - Hafta sonu tatili