Bayram tatilinin acı bilançosu: 27 can kaybı, 3 bin 619 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram boyunca meydana gelen trafik kazalarında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı.

27 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3.619 vatandaşımız ise yaralandı."