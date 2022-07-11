Bayram tatilinin ilk 3 gününde 25 can kaybı

Bayram tatilinin 3.günü geride kalırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik kazalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, trafik kazalarında 3 günde 25 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre; arife ve bayramın birinci gününde 8, bayramın ikinci günü 9 olmak üzere toplamda 25 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Soylu, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.