Bayram tatilinin ilk gününde 766 kazada 5 can kaybı

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı.

Bayram tatilinin 1. gününde 766 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 1219 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

Yerlikaya, denetlemelerin kazaları önlemek için yapıldığını vurgulayarak şunları aktardı:

"9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."