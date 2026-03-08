Bayram yoğunluğu için trenlerde ek kapasite: 8 bin 898 kişilik artış

Bakan Uraloğlu, bayram dönemlerinde şehirler arası ulaşım talebinin önemli ölçüde arttığını belirterek, bu talebe cevap verebilmek amacıyla gerekli planlamaların tamamlandığını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara–İstanbul–Ankara güzergahında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri düzenleneceğini ifade eden Uraloğlu, bu seferlerle yaklaşık 2 bin 898 yolcunun daha YHT konforuyla seyahat edebileceğini kaydetti.

Ek YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise 17.45’te hareket edeceğini belirten Uraloğlu, Ankara–İstanbul hattında toplam 6 ek YHT seferi planlandığını bildirdi.

Toplam kapasite artışı 8 bin 898 kişi

Uraloğlu, sadece yüksek hızlı trenlerde değil, ana hat ve bölgesel trenlerde de ek vagon uygulamasına gidileceğini belirtti.

Ek seferler ve ilave vagonlarla birlikte Ramazan Bayramı döneminde trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlanacağını aktaran Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin bayram yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.