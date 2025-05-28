Bayrama günler kala kurban pazarında durgunluk: Alıcı da satıcı da kararsız

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bolu’daki canlı hayvan pazarında sessizlik hâkim. Fiyatların geçen yıla göre arttığı pazarda hem satıcılar hem de alıcılar temkinli davranıyor. Küçükbaş kurbanlıklar 12 ila 25 bin lira, büyükbaş hayvanlarsa 80 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkıyor.

Hayvanlarını pazara erken getiren üretici Serkan Biçer, yer bulamama endişesi yaşadıklarını belirtti. Biçer, “Bu yıl kurbanlık fiyatlarında öyle yüksek bir artış yok. Ancak alıcı da satıcı da kararsız. Fiyatlar karkas etle paralel gidiyor,” dedi.

Üretici Sezgin Çakır da yer sıkıntısı nedeniyle erken geldiklerini belirterek, “Geçen seneye göre biraz daha hareketli olmasını bekliyoruz. Talep var ama asıl yoğunluğu önümüzdeki hafta bekliyoruz,” diye konuştu.

Kurbanlık bakmaya gelen Selami Macar ise fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini vurgulayarak, “Geçen yıl 8 bin liraya küçükbaş kurbanlık almıştım, bu yıl aynı hayvan 15 bin lira olmuş gibi görünüyor. 10-15 bin lira arası bir bütçemiz var ama bu yıl zor. Cebime uygun bir hayvan bulabilirsem alacağım,” dedi.

Pazardaki durgunluk şimdilik devam etse de satıcılar, hareketliliğin son haftada başlayacağını umuyor.