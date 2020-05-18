Bayramda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması

18 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlarıyla şöyle:

Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yönelikti

Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir.

Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaktır.

"Yeni düzeni kontrollü sosyal hayat olarak adlandırıyoruz"

Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır.

Küresel düzeyde etkili olan bu salgın tehdidinin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür.

Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. Yeni düzeni kontrollü sosyal hayat olarak adlandırıyoruz. Maske takmak zorundayız, fiziki mesafeye özen göstereceğiz ve temizlik hayatımızın parçası olacak.

Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz.

Sağlık hizmetleri ve temizlik malzemeleri konusunda hamdolsun ülkemizde hiçbir sıkıntı yoktur.

"Başakşehir'deki şehir hastanesini perşembe günü hizmete açıyoruz"

Başakşehir'deki şehir hastanesinin tamamını perşembe günü Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik.

Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişme olursa bazı tedbirleri çok daha sert bir şekilde uygulamak durumunda kalabiliriz.

Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum.

Yeni normalleşme adımları

Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir.

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyor. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

"Döviz kaçıranlara merhametimiz olmayacak"

Ülkemizden yurt dışına döviz kaçıranlarla ilgi asla merhametimiz olmayacaktır.

Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor.

Yeni dönemde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız.

Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır.