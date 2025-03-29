Bayramda arabasıyla yol yapacaklar dikkat! Bu noktalarda çalışma var...

Bayram tatilinin başladığı sabah Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre,

* Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

* Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

* Salihli-Alaşehir yolunun 10-12. kilometrelerinde kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

* Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

* Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

* Antakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Demirköprü mevki) üstyapı onarım, Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

* Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde ulaşım, Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

* Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı ile köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

* Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde yer alan Kaşüstü araç alt geçidinin elektrik-elektronik sistemi bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki yönde 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, aynı istikametteki üst bağlantı yollarından devam edecek.