Bayramda AVM'ler açık mı? Yarın AVM kapalı mı? Çalışma saatleri nedir?

Bayram tatili boyunca alışveriş merkezlerinde uygulanacak mesai saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar AVM'lerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek için "Bayramda AVM'ler açık mı" diye soruyor.

Çoğu AVM, bayram tatili süresince ziyaretçilerine hizmet vermeye devam edecek. Bayramın ilk günü AVM'ler genellikle 12.00 veya 13.00 gibi açılıyor. Kapanış saati ise 22.00.

AVM'ler bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü normal mesai saatlerine dönüyor.