Bayramda Bozcaada'ya kamyon ve otobüs giremeyecek

Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanması beklenen Bozcaada'da, İl Trafik Komisyonu yeni bir karar aldı. Karara göre, bayram süresince adaya kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri yolcu taşıma kapasitesine sahip otobüsler ile midibüslerin geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor

Dar sokakları, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Bozcaada, özellikle İstanbul'a yakınlığı sayesinde yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Adanın taş mimarili evleri, deniz ürünleriyle öne çıkan restoranları ve serin koyları tatilciler için cazip bir rota oluşturuyor.

Uygulama, hem ada içi trafiğin rahatlatılması hem de yerleşik halk ile ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir tatil geçirmesi amacıyla hayata geçiriliyor.