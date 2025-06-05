Bayramda Bozcaada'ya kamyon ve otobüs giremeyecek
Bozcaada'ya Kurban Bayramı süresince bazı araçların geçişi yasaklandı. İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karara göre, kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüsler ile midibüslerin adaya geçişine izin verilmeyecek.
Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanması beklenen Bozcaada'da, İl Trafik Komisyonu yeni bir karar aldı. Karara göre, bayram süresince adaya kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri yolcu taşıma kapasitesine sahip otobüsler ile midibüslerin geçişine izin verilmeyecek.
İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor
Dar sokakları, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Bozcaada, özellikle İstanbul'a yakınlığı sayesinde yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Adanın taş mimarili evleri, deniz ürünleriyle öne çıkan restoranları ve serin koyları tatilciler için cazip bir rota oluşturuyor.
Uygulama, hem ada içi trafiğin rahatlatılması hem de yerleşik halk ile ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir tatil geçirmesi amacıyla hayata geçiriliyor.